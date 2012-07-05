создать попап окно для сайта здоровмир.рф и подключить к smartresponder
Нужно сделать меню для сайта
Пример того, что нужно сделать, Вы можете посмотреть в приложении на скриншотах.
Подробнее:
Меню должно включать в себя 5 вкладок (как показано на скриншоте): Главная; О программе; С чего начать; Вопрос-ответ; Контакты.
Оно должно выглядеть и функционировать также, как на этом сайте: http://www.tcsbank.ru Все цвета и анимация, должны быть такими же, как на данном сайте.
Вкладка "О программе" должна включать в себя также подменю (в других вкладках этого меню нет, только в данном разделе): Маркетинг; Надежность; Отзывы. Подменю должно выглядеть и функционировать также, как на этом сайте: http://www.tcsbank.ru/deposit/ Обратите внимание, что при переходе во вкладку "О программе", все ссылки подменю синие и никак не выделены, а если щелкнуть по любой из них, то данная ссылка должна выделяться желтым и быть без подчеркивания (пример: http://www.tcsbank.ru/deposit/open/)
Данное меню нужно будет прописать в html-коде страниц, а все стили спрятать в файл style.css Все должно быть сделано как можно проще и понятнее, чтобы я в любой момент мог сам подкорректировать любые атрибуты (увеличить расстояния, поменять цвет и т.д.)
Исходники html-страниц сайта вы можете скачать архивом, который в приложении.
ВАЖНО:
1. Данное меню и вся его анимация должны работать одинаково во всех браузерах.
2. Не нужно копировать код с сайта-примера (из кода можно взять только размеры и цвет, возможно что-то еще). Код нужно написать самостоятельно. Сайт www.tcsbank.ru указан только для примера, не более.
Стоимость работы: 200 рублей. Оплата по факту выполненной работы. Деньги могу перевести на электронные кошельки в системах: rbk, wmr, яндекс.деньги.
Заявки фрилансеров
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