Нужно сделать меню для сайта

Пример того, что нужно сделать, Вы можете посмотреть в приложении на скриншотах.

Подробнее:

Меню должно включать в себя 5 вкладок (как показано на скриншоте): Главная; О программе; С чего начать; Вопрос-ответ; Контакты.

Оно должно выглядеть и функционировать также, как на этом сайте: http://www.tcsbank.ru Все цвета и анимация, должны быть такими же, как на данном сайте.

Вкладка "О программе" должна включать в себя также подменю (в других вкладках этого меню нет, только в данном разделе): Маркетинг; Надежность; Отзывы. Подменю должно выглядеть и функционировать также, как на этом сайте: http://www.tcsbank.ru/deposit/ Обратите внимание, что при переходе во вкладку "О программе", все ссылки подменю синие и никак не выделены, а если щелкнуть по любой из них, то данная ссылка должна выделяться желтым и быть без подчеркивания (пример: http://www.tcsbank.ru/deposit/open/)

Данное меню нужно будет прописать в html-коде страниц, а все стили спрятать в файл style.css Все должно быть сделано как можно проще и понятнее, чтобы я в любой момент мог сам подкорректировать любые атрибуты (увеличить расстояния, поменять цвет и т.д.)

Исходники html-страниц сайта вы можете скачать архивом, который в приложении.

ВАЖНО:

1. Данное меню и вся его анимация должны работать одинаково во всех браузерах.

2. Не нужно копировать код с сайта-примера (из кода можно взять только размеры и цвет, возможно что-то еще). Код нужно написать самостоятельно. Сайт www.tcsbank.ru указан только для примера, не более.

Стоимость работы: 200 рублей. Оплата по факту выполненной работы. Деньги могу перевести на электронные кошельки в системах: rbk, wmr, яндекс.деньги.