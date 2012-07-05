Приложения на SilverLight либо PHP + AJAX + MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки120 просмотров

Требуется программист для разработки приложения на SilverLight, либо PHP + AJAX + MySQL.

Примерный функционал приложения (может быть расширен):

Авторизация пользователей (форма, по ссылке с другого ресурса);

Различный интерфейс для различных групп пользователей;

Оплата услуг пластиковыми картами;

Отображение различных данных (персональная анкета с возможностью загрузки файлов, и другие данные из БД).

От Вас: описание и примеры работы на silverlight, стоимость и сроки.

icq: 272-901-262

AJAXMySQLPHP
13 лет назад
petrivanovich
Петр 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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