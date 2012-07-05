создать попап окно для сайта здоровмир.рф и подключить к smartresponder
Приложения на SilverLight либо PHP + AJAX + MySQL
Требуется программист для разработки приложения на SilverLight, либо PHP + AJAX + MySQL.
Примерный функционал приложения (может быть расширен):
Авторизация пользователей (форма, по ссылке с другого ресурса);
Различный интерфейс для различных групп пользователей;
Оплата услуг пластиковыми картами;
Отображение различных данных (персональная анкета с возможностью загрузки файлов, и другие данные из БД).
От Вас: описание и примеры работы на silverlight, стоимость и сроки.
icq: 272-901-262
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
ЗАнимаюсь созданием виртуальных туров. Интересует как можно импортировать видеоролики в flash панораму. пример тут - http://3dtour.ua/tours/2012/banya_ivanc/index.php?id=75 Заплачу за информацию (подробную инструкцию) как это делается.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть акаунт в Google Analytics, в котором собирается статистика по одним сайтам. Необходимо эту статистику забирать оттуда и выводить на странице другого сайта (в виде цифр)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть верстка нужно ее натянуть на джумлу версии2,5 + виртмарт2 Стандартный интернет магазин без дополнительных наворотов Оставляйте контактыВеб-программирование17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
требуется внедрение функции sms-уведомлений клиента при тех или иных статусах заказа. То есть автоматизация совместно с cms (самописная) Для примера- work***5.ru желательно указывать сразу сервис, который планируете использовать плюсом являются ссылки ...Закрыт13 лет назад
разработка модуля по заданию.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо обновить Joomla до новой версии и установить несколько плагинов для сайта www.здоровмир.рф ПЛАГИН BLOGPING 1.6.4 SEO Generator v3.1 RS Seo ПЛАГИН - RW GOOGLE ANALYTICS ...Закрыт13 лет назад
Доброго времени суток. Нужна помощь в решении одной проблемы, опишу ниже. Что есть сейчас: Нажимаем на кнопку входа, ajax скрипт отправляет данные на обработчик login.php, где проверяются входные данные, ...Закрыт13 лет назад
Требуется написание скрипта импорта данных из файла csv в wordpressВеб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Собственно задача состоит в следующем: имеем техническое задание на примере уже готового сайта, который во всем устраивает, ну из него вычленили то что нужно, убрали что не нужно и получили ТЗ. Хотим реализовать его следующим ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад