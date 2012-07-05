Собственно задача состоит в следующем: имеем техническое задание на примере уже готового сайта, который во всем устраивает, ну из него вычленили то что нужно, убрали что не нужно и получили ТЗ. Хотим реализовать его следующим ...
Требуется написание скрипта
Требуется написание скрипта импорта данных из файла csv в wordpress
Заявки фрилансеров
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