Правильно настроить цели в google analytics

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Закрыт3 заявки116 просмотров

Есть интернет-магазин.

Необходимо правильно! настроить цели в гугл-аналитике и последовательности целей.

Рассмотрю только тех, кто уже делал подобные проекты.

13 лет назад
raizin
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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