Нужен скрипт для копирования информации с одного интернет-магазина в другой
Вычистить вирус с сайта WP
Вот сайт calltrack.ru
А вот что прислала служба поддержки.
- при беглом осмотре кода Вашего индексного файла можно увидеть, что в нем вызывается скрипт следующего содержания (строки 296—303 генерируемого Вашим сайтом кода индексной страницы):
,
как раз и реализующий перенаправление браузера.
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