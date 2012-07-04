Создание сайта на Drupal

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Ищем программиста на Drupal с хорошим опытом работы в сложных проектах. Есть готовый дизайн и верстка, подробности после общения и рассмотрения портфолио, поэтому в заявке оставляйте ссылку на него.

Что важно:

1) умение создавать каталоги разной сложности с фильтрацией и гибкими настройками

2) интеграция с соцсетями, sms нотификациями и возможно qr-кодами

Drupal
13 лет назад
nubrik
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров