Доработка двух проектов на Joomla

Приветствую Господа Фрилансеры

Нуждаюсь я в срочной доработке двух проектов,т.к. программист мой по ув.причине не может их продолжить, но в случае необходимости,сможет подсказывать.

Интересуют программисты с твердыми знаниями Joomla+VM

Предпочтение Украине

Итак суть задания, имеется незавершенный проект по натяжке верстки на Joomla+VM

Бюджет 4-5т.р. в зависимости от скорости сдачи

Подробности исполнителю

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