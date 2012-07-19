Доработка двух проектов на Joomla

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  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки168 просмотров

Приветствую Господа Фрилансеры

Нуждаюсь я в срочной доработке двух проектов,т.к. программист мой по ув.причине не может их продолжить, но в случае необходимости,сможет подсказывать.

Интересуют программисты с твердыми знаниями Joomla+VM

Предпочтение Украине

Итак суть задания, имеется незавершенный проект по натяжке верстки на Joomla+VM

Бюджет 4-5т.р. в зависимости от скорости сдачи

Подробности исполнителю

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Joomla
13 лет назад
pa_apelsin
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

barab69
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$4000
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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barab69
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад