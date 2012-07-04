Создать мобильную версию веб-сайта

Требуется написать мобильную версию вебсайта для новостного портала. Сайт должен быть оптимизирован под webkit броузеры и, желательно, совместим с windows mobile.

Основной функционал сводится к выборке новостей из mysql базы по различным параметрам (категории, дата и тп) и отображение на сайте. Серверная часть является достаточно простой, основная задача сводится к программированию пользовательского интерфейса.

Серверная часть должна быть выполнена на PHP, в качестве js фрейморка выбор за вами (например, ChocolateChip UI + zepto.js, Sencha Touch или тп).

Основной дизайн и расположение основных элементов управления есть -- конечный вид и верстка обсуждается после выбора js фреймворка.