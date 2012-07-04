Написать простенький парсер

Нужен калькулятор, аналог http://www.pwlvl.ru/games/6/money/ . Важно, чтоб все цены с таблици можно было легко изменить через админку сайта. Сайт пока не разрабатывался, но предположительно под джумлу (Есть другие предложения - пишите!). От Вас сроки, цена ...