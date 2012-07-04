Требуется выполнить несколько небольших задач. Цена договрная. ICQ: 404192909.
Свадебный каталог
Требуется написание свадебного каталога, на скрипте DLE 9
Есть ТЗ, срок - 3дня, опыт работы с DLE обязателен
Заявки фрилансеров
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