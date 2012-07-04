Свадебный каталог

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

Требуется написание свадебного каталога, на скрипте DLE 9

Есть ТЗ, срок - 3дня, опыт работы с DLE обязателен

DLE
13 лет назад
Severoff
Руслан 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров