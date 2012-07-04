Модернизировать сайт + вывод показателей online

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки115 просмотров

Требуется сайт визитка на движках JOOMLA или WORDPRESS и подключения к нему сервиса on line (показатели температуры).

Движок должен позволять самостоятельно добавлять и редактировать информацию.

Ряд данных храниться в таблице SQL.

Сайт должен быть защищен от внедрения вредоносного кода.

При написании процедур предусмотреть защиту от SQL Injection.

Тенмпературные датчики - протокол SNMP, запись в таблице SQL. Пример реализации похожего проекта

http://www.netping.ru/view.aspx?id=237

Сфера деятельности Архитектурные и автомобильные пленки - торговля, оказание услуг.

http://www.a-form.ru/

JoomlaSQLWordPress
13 лет назад
Fktrcfylh65
Александр 
52 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров