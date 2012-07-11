Сверстать Wordpress тему из .cdr

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок159 просмотров

Здравствуйте.

Из .cdr-макета необходимо сделать готову Wordpress-тему.

Есть 2 динамических элемента: слайдер и карусель.

Сайт состоит из 7 страниц:

"Главная" статическая но со слайдером в центральном поле;

Страница "Проекты" организована выводом постов с помощью карусели;

страница "Новости" и остальные страницы статичны.

Макет и подробное ТЗ вышлю по запросу. Макет простой, фиксированная ширина (1000px).

Основное требование - сроки: 4-5 дней

Бюджет 100$, при выполнении проекта в течение 4-х дней, + 30$ бонус сверху.

WordPress
13 лет назад
ovanneswork
Влад 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Внимательное отношение к проекту и к общению с клиентом, постоянно на связи, работа выполнена со всеми пожеланиями и договоренностями. Рекомендую!
Приятно было поработать. Четкая постановка задач, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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