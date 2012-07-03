Все просто: есть готовая верстка, есть система Magento. Объединяете эти сущности, чтобы они работали и получаете деньги ;) Таких есть два проекта Пишите.
Разработать программу/скрипт автоматической рег.
Требуется создать программу/скрипт для автоматического размещение объявлений.
Вкратце схема:
1. Набираем текст объявления
2. Устанавливаем дополнительные параметры
3. Жмем Ок, и на 15-20 сайтах (оглашу заинтересовавшимся) появляется данное объявление.
Выбранный исполнитель
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