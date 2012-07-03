Вот есть страница http://35net.ru/sale/17906.html необходимо реализовать добавление комментариев на сайте.
Привести сайт на WP\PHP к стандартам W3C
Движок сайта на WP + шаблон на PHP.
Нужно убрать все проблемные места в верстке не соответствующие W3C
Примеры проблемных мест
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fjob-sbu.org
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fjob-sbu.org
При невозможности - привести к виду, который будет приемлемо восприниматься поисковыми ботами.
Заявки фрилансеров
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