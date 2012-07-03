Привести сайт на WP\PHP к стандартам W3C

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок111 просмотров

Движок сайта на WP + шаблон на PHP.

Нужно убрать все проблемные места в верстке не соответствующие W3C

Примеры проблемных мест

http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fjob-sbu.org

http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fjob-sbu.org

При невозможности - привести к виду, который будет приемлемо восприниматься поисковыми ботами.

CSSPHPWordPress
13 лет назад
seomasterstudio
Владимир 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров