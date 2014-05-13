seomasterstudio

Нужно разработать несколько модулей для форумного движка FlaskBB. - моудль безопасности (администрирование SSL сертификатов через админку форума). - модуль ротации рекламы.
Владимир Круглов seomasterstudioseomasterstudio
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Составить договор о передаче от одного ООО другому нематериальных активов (лицензий на ПО).Юридические услуги16 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуемый функционал: - регистрация; - широковещательное оповещение о экстренной ситуации включая данные геолокации инцидента; - встроенный чат; - шифрование передаваемых сообщений (опционально); - административная панель управления. Более подробно в прикрепленном ТЗ.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен модуль двухфактороной авторизации для FluxBB. 1. Пароль + случайная фраза из заранее генерируемой кодовой карты. 2. По сертификатам (например X.509) Можно реализовать и разными модулямиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нарисовать дизайн и сверстать шаблон для Wordpress по дизайну существующего сайта. Старый сайт на flash. Желательно сохранить стилистику и эффекты.HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Нужно написать компонент VS С# для агрегирования JS объектов. Просьба при отправке заявки выполнить небольшое тестовое задание. Создать производный класс от стандартного (например наследовать от Panel), добавив новый произвольный метод. И инициализировать массив объектов этого класса в виде ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт9 лет назад
Для хостинговой компании нарисовать и анимировать баннеры нескольких размеров объединенных общей идеей рекламной компании. Формат gif или flash.Анимация1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт на Wordpres, нужна eng версия и интегрировать в тему корректное переключение языка. Также нужны небольшие правки в верстке. Готовый перевод есть.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист для продвижения рекламы сайта на тематических форумах (реклама хостинговых услуг). В задачи будет входить - закупка подписей на форумах (вручную и через специализированные биржи) - создать рабочие темы на профильных форумах и поддерживать их, оперативно отвечая ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт9 лет назад
В шаблон Worpdress корректно интегрировать плагин qTranslate. Поправить верстку после его подключения (некорректно отображаются некоторые шрифты).Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен перевод приемлего качества технического текста с Русского на Фарси (Иранский). Тематика IT-WEB. Предварительный объем до 5 тыс. знаков. В будущем вероятно регулярное сотрудничество по передам языковых пар Русский - Фарси Фарси - Русский Фарси - АнглийскиПереводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $400
Написать модуль для WHMCS. Требуемый функционал в админке и клиентской части биллинга 1) определение наличия свободных оплаченных лицензий на аккаунте ISPsystems 1) регистрация новых лицензий из биллинга при поступлении оплаты от клиента 2) проверка существует ли лицензия на айпи ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны несколько технически грамотных статей для продвижения сайта хостинг провайдера. В идеале - описать преимущества и мотивировать посетителя к приобретению услуги.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Есть готовый анимированный баннер в формате gif. Нужно перерисовать - изменить текст.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно организовать контекстную рекламу для сайта хостинг-провайдера. - обосновать выбор Яндекс.Директ и\или Google - подобрать оптимальные ключи, по которым будет производится продвижение - настроить рекламную компанию - создать посадочные страницы, которые обеспечат наилучшую конверсиюКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать редизайн flash версии. На выходе нужно получить html аналог, валидный для поисковых систем. Для сайта нужна удобная панелью управления. Важно сделать html вариант максимально близкий по оформлению к flash версии. Использовать CMS или писать с нуля ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Вирус зашифровал важную документацию предприятия. Был куплен ключ и декриптор для расшифровки. Проблема в том, что алгоритм шифровки\дешифровки по видимому был криво реализован, часть зашифрованных файлов восстановлена не была. Есть exe декриптора, ориентировочно Delphi\C++ Builder, возможно ...Системное программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Базовый функционал: - ридер новостной ленты - ридер по разделамМобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5000
Ищем высококвалифицированного исполнителя или команду для реализации проекта Для хостинг провайдера нужно разработать и реализовать комплекс утилит, для тестирования сети нового AntiDDoS сервиса на устойчивость к новому виду атак Reflected Denial Of Service на протоколы SNMP ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужно два приложения-клиента для новостного портала. Под платформы Android и ios, не обязательно оба от одного исполнителя. Базовый функционал: - ридер новостной ленты - ридер по разделам - интегрированные в программу меню, аналогичные меню портала (лайки и подписка ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт11 лет назад