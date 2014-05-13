seomasterstudio

Нужно два приложения-клиента для новостного портала. Под платформы Android и ios, не обязательно оба от одного исполнителя. Базовый функционал: - ридер новостной ленты - ридер по разделам - интегрированные в программу меню, аналогичные меню портала (лайки и подписка ...