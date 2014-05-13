seomasterstudio

Владимир Круглов seomasterstudio

 
48 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
gajw
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать и анимировать баннеры
Четкое ТЗ, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Баннер отлично нарисован, работа сделана в срок и даже лучше, чем мы рассчитывали.
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Ghafourian
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Перевод технического текста с Русского на Фарси (Иранский)
Очень хороший заказчик, однозначно рекомендую к сотрудничеству
Задание было выполнено на отлично. Очень довольны сотрудничеством.
Ответный отзыв
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Переделать gif баннер
Все хорошо. Заказчик четко изложил задание. Сразу же по окончанию выплатил всю сумму оплаты. Рекомендую!
Работа была выполнена качественно и в минимальный срок.
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Tanya_
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Организовать контекстную рекламу для хостинга
Спасибо за четкую задачу и положительное сотрудничество. Желаю побольше конверсий)
Весь оговоренный объем работ был выполнен четко в срок.
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vlad-torch
Владислав 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
46 отзывов
$500
10 баллов
11 лет назад
IOS-клиент для новостного сайта
Хороший заказчик. Правильно и точно поставил задачу. Всегда на связи!
Хороший специалист, сделал все в минимальные сроки и точно по тех. заданию.
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