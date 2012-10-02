Составвить жалобу DMCA

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Завершен3 заявки224 просмотра

Нужен юрист, составить несколько грамотных жалоб по нарушение авторских прав (DMCA) на авторские тексты.

13 лет назад
seomasterstudio
Владимир 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bazunov
Юрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Отличный профессионал, четко выполняет свою работу в кратчайший срок.
Отличный работодатель, рекомендую!

Заявки фрилансеров

bazunov
Юрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад