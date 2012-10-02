Нужна консультация по авторскому праву в интернете (РФ). Есть интернет-проект, где пользователи размещают фотографии, музыку, видео, которые они находят в интернете. Администрация проекта хочет предложить пользователям легализовать контент, получив согласие ...
Составвить жалобу DMCA
Нужен юрист, составить несколько грамотных жалоб по нарушение авторских прав (DMCA) на авторские тексты.
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