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Нужна консультация по авторскому праву в интернете
Нужна консультация по авторскому праву в интернете (РФ).
Есть интернет-проект, где пользователи размещают фотографии, музыку, видео, которые они находят в интернете. Администрация проекта хочет предложить пользователям легализовать контент, получив согласие у правообладателей на размещение на сайте и использование (в том числе переработку - коллажи, фрагменты стихов) их произведений. Хотелось бы понимать, какие можно предпринять шаги, чтобы все это было максимально упрощенно, но достаточно с точки зрения закона.
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