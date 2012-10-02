Юрист ..:::Надежно. Качественно. Разумные цены:::..

Квалифицированный юрист. Высшее юридическое образование. Опыт работы по специальности более 10 лет.

Надежно. Качественно. Разумные цены.

Услуги:

Консультации;

Письма, доверенности;

Разработка любых договоров и соглашений, правовой анализ их текста;

Защита прав потребителей;

Возмещение вреда;

Претензии, отзывы, ходатайства;

Исковые заявления, заявления, частные жалобы, апелляционные, кассационные и надзорные жалобы, заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в суды общей юрисдикции и арбитражный суд;

Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях;

Мировое соглашение;

Вопросы по исполнительному производству;

Вопросы по оформлению недвижимости;

Юридические лица и ИП;

Пакет документов на регистрацию юридического лица;

Учредительные документы, изменения к ним, изменения в записи гос.реестра;

Протоколы общих собраний, решения единственных участников/акционеров;

Оспаривание решений общих собраний;

Реорганизация;

Ликвидация;

Некоммерческие организации;

Другие вопросы по гражданскому, земельному, трудовому, семейному, жилищному праву, гражданский и арбитражный процесс.

Цена услуг зависит от сложности вопроса и длительности его решения.

Оплата производится на счет WebMoney, возможна оплата на р/счет в банке.