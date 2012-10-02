Квалифицированный юрист. Высшее юридическое образование. Опыт работы по специальности более 10 лет.
Надежно. Качественно. Разумные цены.
Услуги:
Консультации;
Письма, доверенности;
Разработка любых договоров и соглашений, правовой анализ их текста;
Защита прав потребителей;
Возмещение вреда;
Претензии, отзывы, ходатайства;
Исковые заявления, заявления, частные жалобы, апелляционные, кассационные и надзорные жалобы, заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в суды общей юрисдикции и арбитражный суд;
Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях;
Мировое соглашение;
Вопросы по исполнительному производству;
Вопросы по оформлению недвижимости;
Юридические лица и ИП;
Пакет документов на регистрацию юридического лица;
Учредительные документы, изменения к ним, изменения в записи гос.реестра;
Протоколы общих собраний, решения единственных участников/акционеров;
Оспаривание решений общих собраний;
Реорганизация;
Ликвидация;
Некоммерческие организации;
Другие вопросы по гражданскому, земельному, трудовому, семейному, жилищному праву, гражданский и арбитражный процесс.
Цена услуг зависит от сложности вопроса и длительности его решения.
Оплата производится на счет WebMoney, возможна оплата на р/счет в банке.