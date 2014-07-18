Переделать gif баннер

$50
БаннерыЗавершен17 заявок224 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый анимированный баннер в формате gif.

Нужно перерисовать - изменить текст.

10 лет назад
seomasterstudio
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена качественно и в минимальный срок.
Все хорошо. Заказчик четко изложил задание. Сразу же по окончанию выплатил всю сумму оплаты. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Презентация сайта (баннеры)

    На основе отдельных статичных jpg-баннеров нужно сделать презентацию сайта sardegna.su с элементами интерфейса с помощью в виде комикса – 1-2 картинки (размер картинки 300*225px) jpg + текст. Каждая картинка (или группа картинок) должна соответствовать ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Несколько баннеров для сайта

    Нужно 6-7 баннеров для сайта на тему кондиционеров и вентиляции. Баннеры нужны под слайдер - http://prntscr.com/3id92h на картинке будет заголовок и кнопочка подробнее

    Баннеры33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер

    $35

    Нужно прорисовать баннер с календарем и раздел к которому он ведет.Прототипы пришлю лично

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать флеш баннер для сайта

    $100

    Создать флеш баннер для сайта remeslo.net - сайт по созданию всяких интересных вещей и подарков. Тексты я предоставлю идея с вас. Сроки очень сжатые, желательно на сегодня. PS: отписывать только в проекте! в личку и скайп ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Флеш-баннер перевести на русский и украинский

    Необходимо перевести флеш баннер страницы http://www.nibe.se/ на русский и украинский языки, переделать внутренние ссылки, и вывести флеш. Текст перевода постранично предоставим. Исходные файлы: один fla не поместился по типу, второй psd (первой страницы с надписью ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать 6 банеров

    $40

    Добрый вечер! Нужно нарисовать 6 банеров для сайта http://srv48129.ht-test.ru 1. Установка оборудования в кредит. Первоначальный взнос от 0% 2. Опыт работы 21 год! Установлено свыше 10 000 рефрижераторов. Официальная гарантия. 3. 10% скидка на ремонт холодильного оборудования и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер для главной страницы на сайте.

    $50

    В данный момент на сайте есть заставка - Картинка в ввиде пластикового ведра- нужно заменить эту картинку. сайт по продаже электроинструментов. нужно сделать новый макет, фотографии или картинки людей с электроинструментами, мужчина с бензопилой, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать три баннера для сайта

    Размер баннеров 1064 х 460. Разрешение jpeg. Баннеры нужны для интернет-магазина люстр. Адрес сайта - estesvet.ru 1. Баннер на тему бесплатной доставки при заказе от 9990 руб. внизу баннера в углу приписать *скидки не суммируются *бесплатная доставка распространяется только на ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад