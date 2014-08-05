Баннер для главной страницы на сайте.

В данный момент на сайте есть заставка - Картинка в ввиде пластикового ведра- нужно заменить эту картинку.

сайт по продаже электроинструментов. нужно сделать новый макет, фотографии или картинки людей с электроинструментами, мужчина с бензопилой, женщина с дрелью, мужчина пенсионер возле дома косит траву бензокосой, вообщем люди работающие с электроинструментами. Человек 5 или 6. Можете посмотреть сайт http://electroinstrument.kh.ua/ .