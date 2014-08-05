Баннер для главной страницы на сайте.

Необходимо сделать редизайн 5 кнопок. + 6 картинок. В общем стиле сайта. Пример покажу. Кто готов выполнить? впредь понадобится обновлять и рисовать новые за доп. плату.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В данный момент на сайте есть заставка - Картинка в ввиде пластикового ведра- нужно заменить эту картинку.
сайт по продаже электроинструментов. нужно сделать новый макет, фотографии или картинки людей с электроинструментами, мужчина с бензопилой, женщина с дрелью, мужчина пенсионер возле дома косит траву бензокосой, вообщем люди работающие с электроинструментами. Человек 5 или 6. Можете посмотреть сайт http://electroinstrument.kh.ua/ .
- Похожие заказы
- Баннеры27 заявокЗакрыт9 лет назад
Размер баннеров 1064 х 460. Разрешение jpeg. Баннеры нужны для интернет-магазина люстр. Адрес сайта - estesvet.ru 1. Баннер на тему бесплатной доставки при заказе от 9990 руб. внизу баннера в углу приписать *скидки не суммируются *бесплатная доставка распространяется только на ...Баннеры21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется подготовить 3 тизера бизнес-тематики. Только с опытом подготовки тизеров. От вас предложение по ценеБаннеры3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать 25 баннеров для одного товара (товары: часы, аксессуары, товары для похудения). Причем это не ресайз одного и того же баннера. Все 25 баннеров должны быть разные по дизайну. ТЗ, общее, какие заголовки у ...Баннеры21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нарисовать несложный баннер для сайта www.pechati-v-spb.ru Должен быть в середине левого меню. Соотношение сторон 1 к 2 Баннер на тематику - "При заказе от .... руб подарочный сертификат на .... руб бесплатно" Также должно быть изображение 3 подарочных ...Завершен10 лет назад
- $10
Всем доброго времени суток. Для сайта посвященного зоо тематике нужно придумать внутренний баннер (баннер будет размещаться на нашем сайте как украшение.) Анимационный (не флеш)Баннеры5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разрабатывать анимированные баннеры для рекламы на сайте. Предоставляется ТЗ по каждому баннеру. Работа переодичная. Размер примерно 260x190, но может меняться (описывается в ТЗ). От Вас: - примеры работ; - стоимость; - сроки;Баннеры20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Всех с наступающим Днем Победы! ТЗ такое. Нужно сделать три статических баннера для слайдера 3 рисунка (jpg) разрешения 960x320 (исходники в psd) За основу взять приложенный рисунок (расположение текста, рисунки, номера шагов (в треугольники). Тема "получить лечение в клинике ...Завершен10 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужны баннеры для сайта NightHosting.ru Размерами: 468x60 234x30 200x200 120x60 100x100 88x31 весом не более 35 кб Стиль баннеров должен соответствовать сайту. По каждому баннеру два варианта, т. е. по два баннера каждого размера: Тематика первого варианта: Скидки на хостинг, VPS, сервера до 50% Тематика второго варианта: Партнерская программа ...Завершен10 лет назад
Сайт по продаже доильного оборудования - http://niceface.us/agro Необходимо сделать флешку. Элементы, которые хотелось бы видеть во флешке: 1. Молоко (разливается или течет) 2. Корова 3. Бочки 4. Слоган (который возле логотипа сейчас) Флешка не должна быть сильно яркой Эти элементы не принципиальны! ...Завершен10 лет назад