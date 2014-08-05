Баннер для главной страницы на сайте.

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$50
БаннерыЗавершен18 заявок224 просмотра
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В данный момент на сайте есть заставка - Картинка в ввиде пластикового ведра- нужно заменить эту картинку.

сайт по продаже электроинструментов. нужно сделать новый макет, фотографии или картинки людей с электроинструментами, мужчина с бензопилой, женщина с дрелью, мужчина пенсионер возле дома косит траву бензокосой, вообщем люди работающие с электроинструментами. Человек 5 или 6. Можете посмотреть сайт http://electroinstrument.kh.ua/ .

10 лет назад
yaroslava_kh
Ярослава 
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vasyabucko
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Проект выполнен отлично. Всегда на связи. Рекомендую всем.
Четкие задачи и своевременная оплата, очень понравилось сотрудничество. Буду рад новым проектам!
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