Редизайн картинок

БаннерыЗакрыт27 заявок319 просмотров
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Необходимо сделать редизайн 5 кнопок. + 6 картинок.

В общем стиле сайта. Пример покажу. Кто готов выполнить?

впредь понадобится обновлять и рисовать новые за доп. плату.

9 лет назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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