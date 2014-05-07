Редизайн картинок

Нарисовать несложный баннер для сайта www.pechati-v-spb.ru Должен быть в середине левого меню. Соотношение сторон 1 к 2 Баннер на тематику - "При заказе от .... руб подарочный сертификат на .... руб бесплатно" Также должно быть изображение 3 подарочных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать редизайн 5 кнопок. + 6 картинок.
В общем стиле сайта. Пример покажу. Кто готов выполнить?
впредь понадобится обновлять и рисовать новые за доп. плату.
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