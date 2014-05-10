Набор баннеров для сайта

$100
БаннерыЗавершен10 заявок160 просмотров
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Здравствуйте.

Нужны баннеры для сайта NightHosting.ru

Размерами:

468x60

234x30

200x200

120x60

100x100

88x31

весом не более 35 кб

Стиль баннеров должен соответствовать сайту.

По каждому баннеру два варианта, т. е. по два баннера каждого размера:

Тематика первого варианта:

Скидки на хостинг, VPS, сервера до 50%

Тематика второго варианта:

Партнерская программа до 20%

Сроки не горят, но и не хотелось бы ждать неделями.

Если выполненная работа понравится, сразу закажу для аналогичного проекта такой же набор.

10 лет назад
klassev
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ninui
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
10 лет назад
$30
1 день
Александра всё сделала отлично с первого раза! Соблюдены сроки и все пожелания. Очень положительное сотрудничество. Буду обращаться, рекомендую.
Евгений, спасибо за проект. Было приятно с Вами сотрудничать. Хороший заказчик - конкретно поставлено задание, минимальные замечания к работу, оплата в срок. Рекомендую)
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