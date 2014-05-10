Картинка в шапку сайта + фоновое изображение

Есть баннер на флеш размером 250х250, надо сделать такой же баннер только размером 500х500 вот баннер. http://moskowcasino.com/250x250.swf Предлагайте цены и строки.
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Здравствуйте. Необходимо создать две картинки для главной страницы сайта http://mirabooka.ru/. Сайт о мини-отеле в Санкт-Петербурге. 1-ая картинка в шапку. 2-ая в качестве фона. подробное ТЗ во вложении.
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