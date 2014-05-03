2 баннера для сайта

Необходимо нарисовать анимированную гифку для онлайн-севиса, означающую загрузку (loading). Нужна сама картинка, без надписи, на прозрачном фоне. Картинка должна быть серая, по стилю продолжать то, что в файле play-sprite (прям чтоб можно было 3м рядом ...