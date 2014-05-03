2 баннера для сайта

Нужен баннер для вк, тематика игровые компьютеры Бюджет 200 р яндекс денег
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать 2 баннера. Реклама оригинальных запчастей (http://unlimited-group.com.ua/)
1) для сайта (http://auto.ria.com/) 380х70 требования : Прошивки для swf-файлов (т.е. в flash-ролике в элементе button установить код):on (release) { if (_root.clickTAG.substr(0,5) == 'http:') { getURL(_root.clickTAG,'_blank'); } }
баннер будет размещаться под фото автомобилей, во вложении скрин. Первая картинка: UnlimiteD Group. обслуживание с комфортом/ Вторая картинка: Оригинальные запчасти Mitsubishi в наличии и под заказ/ Третья картинка: Обслуживание Mitsubishi lancer, Outlander, Pajero Wagon, Grandis, Colt
2) для сайта (http://www.ex.ua/) 728*240 Дизайн на усмотрение исполнителя
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