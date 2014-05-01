Баннеры для сайта

Нужно создать рекламный баннер, с изображением игрушек и немного текста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно нарисовать 3 однотипных баннера для сайта (букс), есть старые банеры но сайт сменил дизайн и нужно переделать или нарисовать новые банеры размерами 200x300, 468x60, 100x100 пишите сразу разумную цену
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