Разработка баннера

Он должен делаться по следующему принципу - акцент внимания, оффер и призыв к действию. 1. Он должен быть достаточно красивым и сделан в современном стиле Примеры можно посмотреть на showrooms.ru Важно что бы баннер и слова в нем выделялись, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен баннер для сайта http://podarok1.ru/
Цель — переход по баннеру и совершение покупки на сайте. Могу предоставить векторный формат фона сайта, могу предоставить логотип сайта. Размер баннера 500*500, итог будет сохраняться в jpg (без использования прозрачности, без анимации).
Дизайн/идея и т.п. — любые на ваше усмотрение.
Баннер делается для рекламной сети: http://afrek.ru/program/ — там есть список партнерских программ, у каждой их которых есть баннеры (нужно выбрать программу, затем перейти на вкладку Промо-материалы).
Смысл такой — баннер размещается на сайтах партнеров, люди переходят по баннеру на сайт, делают покупки.
Нужно, чтобы баннер провоцировал клики по нему и потенциальные покупки.
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