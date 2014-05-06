Разработка баннера

$20
БаннерыЗавершен1 заявка120 просмотров
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Нужен баннер для сайта http://podarok1.ru/

Цель — переход по баннеру и совершение покупки на сайте. Могу предоставить векторный формат фона сайта, могу предоставить логотип сайта. Размер баннера 500*500, итог будет сохраняться в jpg (без использования прозрачности, без анимации).

Дизайн/идея и т.п. — любые на ваше усмотрение.

Баннер делается для рекламной сети: http://afrek.ru/program/ — там есть список партнерских программ, у каждой их которых есть баннеры (нужно выбрать программу, затем перейти на вкладку Промо-материалы).

Смысл такой — баннер размещается на сайтах партнеров, люди переходят по баннеру на сайт, делают покупки.

Нужно, чтобы баннер провоцировал клики по нему и потенциальные покупки.

10 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$70
1 день
Все отлично, рекомендую!
Как обычно все отлично :)
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