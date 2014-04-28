Флеш-баннер для сайта

Нужно сделать шапку сайта. Тематика сайта - организация праздников. По цене хотелось бы вложиться в 100 грн. Быстро. Интересуют цены и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет-магазина: http://www.art-hobby.com.ua/ художественных и канцелярских товарови. Нужно создать красивый банер). Пишите свои предложения. Конкретной задумки нет.
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