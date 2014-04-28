Флеш-баннер для сайта

Приветствую всех! Для сайта www.lafabrik.ru необходимо нарисовать вместо этой картинку http://lafabrik.ru/images/bg.jpg другую с пуговицами (на основе написанной легенды на главной странице). Пуговицы могут быть не обязательно старинные. Размер должен быть такой же, чтобы можно было просто заменить ...