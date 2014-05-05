Комплект баннеров

БаннерыЗавершен16 заявок275 просмотров
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Добрый день!

Нужно изготовить комплект gif баннеров для продвижения сайта http://fl.info-dvd.ru/

Текст для баннеров предоставлю.

Форматы:

100x100

120x600

234x60

240x400

240x400

468x60

600x90

728x90

На каждый формат нужно изготовить два разных баннера. В светлых и темных тонах.

10 лет назад
Imanager
Андрей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
topcenter-pro
Артем 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$60
1 день
Артем великолепно отработал задачу. Следующий заказ на баннеры сразу размещу у него.
Четко сформулированное ТЗ, легкая коммуникация, своевременная оплата. Заказчик, с которым легко и приятно работать!
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