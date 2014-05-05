Комплект баннеров

Нужно сделать флеш баннер для сайта http://partnervorota.ru/ Название: ТОП-10. Чтобы был переход на страницу: http://partnervorota.ru/top-10.htm Размер баннера как у белого квадрата на странице. Пример баннера в прицепе. Предлагайте свою оплату и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно изготовить комплект gif баннеров для продвижения сайта http://fl.info-dvd.ru/
Текст для баннеров предоставлю.
Форматы:
100x100
120x600
234x60
240x400
240x400
468x60
600x90
728x90
На каждый формат нужно изготовить два разных баннера. В светлых и темных тонах.
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