Анимация в фотошоп

Нужно: 1. Заменить надпись внутри круга с максимальным подбором такогоже шрифта как был. Надписи будет две разных. Т.е. два отдельных файла нужно. 2. Перевести в вектор логотип. В векторе так же нужны два отдельных файла. Предлагайте сроки, цены.