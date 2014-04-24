Flash-баннер

Нужно сделать флеш баннер для сайта http://partnervorota.ru/ Название: ТОП-10. Чтобы был переход на страницу: http://partnervorota.ru/top-10.htm Размер баннера как у белого квадрата на странице. Пример баннера в прицепе. Предлагайте свою оплату и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переделать 2 баннера по готовому макету! Большой и маленький! Более детальная информация в Личку!
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо разработать материалы для сайта тканей по следующим исходным данным : Пример http://www.tessuti.com/index.htm 1 Наименование –Слайд для слайд шоу . Размер - 730 *285 пикс Назначение- слайд шоу: 1.Сезонный слайд ( пример—ткани для сарафанов ,) 2. Слайд преимущества магазина . 3.Слайд Количество – ...Баннеры6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно: 1. Заменить надпись внутри круга с максимальным подбором такогоже шрифта как был. Надписи будет две разных. Т.е. два отдельных файла нужно. 2. Перевести в вектор логотип. В векторе так же нужны два отдельных файла. Предлагайте сроки, цены.Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать флэш баннер для сайта http://potelefonu.ru/ такой чтоб на верху страницы был по всей ширине сайта, тянулся!Баннеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Нужно изменить номер телефонаЗавершен10 лет назад
- $30
Нужно сделать 3 анимированных баннера, под стиль сайтаБаннеры19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно Нарисовать баннер для пряничного домика. подробности в файле и +фотоЗавершен10 лет назад
Простой Flash банер, белый фон, слева лого, справа от лого анимацией 1 строка текста "Наш опыт подтвержден рейтинговым агенством Legal 500" Указывайте сроки и стоимость.Баннеры12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Необходим статичный баннер 953 х 230 рх. Текст: Создание интернет-магазина всего за 590 руб/мес + домен .ru в подарок на 6 мес.Завершен10 лет назад
- $50
Создать баннер gif, формат 240*400. Баннер создать на основе картинок (файлы во вложении). Сам баннер должен выглядеть примерно вот так: http://zalil.ru/d/tf/70639517c02810a947936fe56107b61c/13983195/a4tYS/storage5-1-2-350321/babGiMNazbIZ3LZ8RmqWFgddd.gif Т.е. в центре вместо платьев меняются модели часов, вместо надписи "Весна 2014" - "Цена 1290 руб" ...Баннеры19 заявокЗакрыт10 лет назад