Создать gif баннер для магазина

Сделать 5 картинок часов джи-шок с градиентным фоном (пример картинки во вложении, только вместо трусов нужно разместить картинку часов джи-шок). Картинки с часами можно взять отсюда watch-shock.ru/ Сделать 1 картинку-баннер с акцией. Пример во вложении, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать баннер gif, формат 240*400.
Баннер создать на основе картинок (файлы во вложении).
Сам баннер должен выглядеть примерно вот так:
http://zalil.ru/d/tf/70639517c02810a947936fe56107b61c/13983195/a4tYS/storage5-1-2-350321/babGiMNazbIZ3LZ8RmqWFgddd.gif
Т.е. в центре вместо платьев меняются модели часов, вместо надписи "Весна 2014" - "Цена 1290 руб" - все крупно в тех же цветах. Логотип поменять, реквизиты убрать, внизу поместить меняющиеся надписи "Доставка по РФ - 1-7 дней", "Гарантия 2 года!" "Оплата при получении!"
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