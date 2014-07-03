Баннер на в слайдер главной

для сайта http://regtaim.ru/ нужен баннер 740х400. до 100 кб

на баннере должна быть информация

- 10-11 мая во всех магазинах Регтайм будет ....подробнее

смысл в том, чтобы заинтриговать посетителей тем, что же будет 10 и 11 мая. а будет скидочная акция, но об этом можно лишь намекнуть. возможно, должно быть вопросительное лицо, удивлённое. женщины не моложе лет 25 и не старше 45

основной фон белый.

выполнить до 10.00 мск 24 апреля

500 яндекс денег