Баннер на в слайдер главной

$15
БаннерыЗавершен14 заявок255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

для сайта http://regtaim.ru/ нужен баннер 740х400. до 100 кб

на баннере должна быть информация

- 10-11 мая во всех магазинах Регтайм будет ....подробнее

смысл в том, чтобы заинтриговать посетителей тем, что же будет 10 и 11 мая. а будет скидочная акция, но об этом можно лишь намекнуть. возможно, должно быть вопросительное лицо, удивлённое. женщины не моложе лет 25 и не старше 45

основной фон белый.

выполнить до 10.00 мск 24 апреля

500 яндекс денег

10 лет назад
regtaim
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
отличный баннер был нарисован для главной сайт
Хороший заказчик, рекомендую
  • Похожие заказы

  • Тизер для сайта игровой тематики

    $15

    Для сайта игровой тематики требуется привлекательный тизер для размещения в рекламной сети размеры 800x800, рабочая часть 600x800 Графические материалы и общую концепцию, а также примеры тизеров этой сети предоставлю Возможно долговременное сотрудничество Указывайте в заявках сроки и цену, иначе ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен Флеш баннер

    $36

    Нужно сделать флеш баннер + ресайз. Бюджет 1300 руб Срок сегодня. ТЗ в приложении. Нужно сделать стильно, качественно, креативно. Если понравится то, что Вы сделаете, будем заказывать у Вас всё время. Ищем ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать 2 баннера для рекламы

    $250

    Здравствуйте. Требуется сделать 2 баннера для рекламы на яндексе, на флеше, немного интерактивные. Тема: производство мебели, сроки срочнейшие, по деньгам договоримся.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Картинка-иллюстрация на сайт

    Нужно сделать иллюстрацию для сайта www.intellect4g.ru, основная идея которой такова: Контейнерные АЗС vs Топливораздаточные модули (продукция компании) - контейнеры это прошлый век, а наши Топливные модули-это новые технологии- классно и здорово.

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать баннеры, gif, в ключе "заработка в сети"

    $50

    Нужны баннеры, кликабельные, формат gif, выполненные в ключе "заработка в интернете". Размеры 300*250 + ресайз (300*250) 468*60 + ресайз (728*90) А так же 160*600 Анимация только на тексте, цифре или кнопке, гирлянд не нужно. Пишите цены и примеры своих работ, ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер ( баннеры) на постоянную работу

    Требуется дизайнер на постоянную основу, для разработки статичных баннеров(1 раз в неделю). Для рассмотрения вашей кандидатуры, необходимо: - ссылки на примеры работ - стоимость ваших услуг

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно 5 баннеров 320x50, gif, небольшая анимация

    Баннеры нужны очень простые, но главное с разными подходами. Каждый баннер выглядеть по простой схеме: фон, мой текст, какой-нибудь тематичный небольшой элемент, который будет привлекать внимание, мигать. Подробнее расскажу уже при общении.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать баннер для рекламной акции

    $50

    Нужно сегодня. Размер баннера 100px * 90px Хочу во flat-style цвета подсмотреть здесь: bedrosova.ru Суть акции - интеграция 1С-Битрикс и 1С Предприятия в подарок при покупке лицензии 1С-Битрикс.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн аватарки в группу VK

    $5

    В новую группу https://vk.com/saidet требуется аватарка. Чтобы выглядела в таком стиле https://pp.vk.me/c608118/v608118853/82ef/-l0irIv9wBA.jpg с участием паренька из мультика Вовка в Тридевятом Царстве Размеры аватарки 200х320

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад