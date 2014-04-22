Дизайнер ( баннеры) на постоянную работу

Баннеры нужны очень простые, но главное с разными подходами. Каждый баннер выглядеть по простой схеме: фон, мой текст, какой-нибудь тематичный небольшой элемент, который будет привлекать внимание, мигать. Подробнее расскажу уже при общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер на постоянную основу, для разработки статичных баннеров(1 раз в неделю).
Для рассмотрения вашей кандидатуры, необходимо:
- ссылки на примеры работ
- стоимость ваших услуг
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