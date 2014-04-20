Сделать три баннера для сайта

Для рекламы сервиса по созданию из фотографий чехла для телефона casetamatic.ru нужно нарисовать 4 набора баннеров - для мамочек, - романтиков, - немножко гиков про телефоны/аксессуары, - геймеров Видя баннер человек должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По сути это один и тот же, просто надо сделать их три, чтобы выбрать в итоге какой-то один. У них разные размеры, и необходимо их "примерить" на сайт, перед утверждением.
То есть мы делаем один и тот же баннер, но в трех разных размерах.
Размеры;
960 на 362
906 на 126
620 на 278
инфа на баннере:
с 15 апреля по 15 мая скидка на Трактор колесный К-704 (К-704-4P) Петра-ЗСТ - 10%
фото по ссылке самого трактора
http://yadi.sk/d/QwzyZMGbMopTZ
лого http://yadi.sk/d/MYCM4zGlMopei
сайт если надо дам., или сами найдете в гугле.
ничего сложного просто обычный рекламный баннер, один и тот же в трех размерах, и обязательно в PSD
цену пшите плиз, сделать нужно сегодня к вечеру, можно позднему, но утром я должна уже вам успеть оплатить и забрать баннер, то есть если вы работаете ночью, мне утром надо будет с вами связаться.
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