Сделать три баннера для сайта

По сути это один и тот же, просто надо сделать их три, чтобы выбрать в итоге какой-то один. У них разные размеры, и необходимо их "примерить" на сайт, перед утверждением.

То есть мы делаем один и тот же баннер, но в трех разных размерах.

Размеры;

960 на 362

906 на 126

620 на 278

инфа на баннере:

с 15 апреля по 15 мая скидка на Трактор колесный К-704 (К-704-4P) Петра-ЗСТ - 10%

фото по ссылке самого трактора

http://yadi.sk/d/QwzyZMGbMopTZ

лого http://yadi.sk/d/MYCM4zGlMopei

сайт если надо дам., или сами найдете в гугле.

ничего сложного просто обычный рекламный баннер, один и тот же в трех размерах, и обязательно в PSD

цену пшите плиз, сделать нужно сегодня к вечеру, можно позднему, но утром я должна уже вам успеть оплатить и забрать баннер, то есть если вы работаете ночью, мне утром надо будет с вами связаться.