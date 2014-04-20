Сделать баннер для слайдера магазина

Необходимо сделать для сайта по продаже абразивных материалов слайдер. По примеру зеленого салата, сценарий может быть разный. http://centr-abrazivov.ru/ - слайдер размерами 1903х500 На выходе должен быть слайдер - пакет файлов, слоев изображений, надписей в формате png с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - shapochki-nosochki.ru.
Слайд будет вести в категорию "Купальники" - http://shapochki-nosochki.ru/index.php?route=product/category&path=87
Баннер будет без каких-либо специальных подписей, пойдет в слайдер, можно придумать какую-нибудь общую подпись, только нужно учитывать что клиенты - оптовики.
Сделайте пару вариантов одного баннера, который клиент утвердит - остальные будем делать в том же стиле. Будет еще несколько штук, делать надо будет уже в одном экземпляре, конечно.
Можно сделать коллаж.
Если есть другие варианты картинок - ваши, можете поставить их.
Сроки - сегодня-завтра чтобы было.
Оплата ЯД, идентифицированный пользователь, 400 рублей штука.
P.S. Прямо говоря, ищу дизайнера для подобных работ на постоянку. Так что если покажите себя в лучшем виде - мы с вами сойдемся + получите отзыв от меня.
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