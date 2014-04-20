Сделать баннер для слайдера магазина

$11
БаннерыЗавершен8 заявок220 просмотров
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Сайт - shapochki-nosochki.ru.

Слайд будет вести в категорию "Купальники" - http://shapochki-nosochki.ru/index.php?route=product/category&path=87

Баннер будет без каких-либо специальных подписей, пойдет в слайдер, можно придумать какую-нибудь общую подпись, только нужно учитывать что клиенты - оптовики.

Сделайте пару вариантов одного баннера, который клиент утвердит - остальные будем делать в том же стиле. Будет еще несколько штук, делать надо будет уже в одном экземпляре, конечно.

Можно сделать коллаж.

Если есть другие варианты картинок - ваши, можете поставить их.

Сроки - сегодня-завтра чтобы было.

Оплата ЯД, идентифицированный пользователь, 400 рублей штука.

P.S. Прямо говоря, ищу дизайнера для подобных работ на постоянку. Так что если покажите себя в лучшем виде - мы с вами сойдемся + получите отзыв от меня.

10 лет назад
Hammerheart
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$11
1 день
Работа была пока что мелкая и бюджет тоже. Однако все было сделано быстро, хорошо и без лишних вопросов. Добавил Александра себе в личные контакты.
Сотрудничеством с Олегом доволен, в общении вежлив, в соблюдении договоренностей ответственный, и оплачивает своевременно! Спасибо!
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