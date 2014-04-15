Нарисовать баннер и форумные подписи

Необходимо сделать для сайта по продаже абразивных материалов слайдер. По примеру зеленого салата, сценарий может быть разный. http://centr-abrazivov.ru/ - слайдер размерами 1903х500 На выходе должен быть слайдер - пакет файлов, слоев изображений, надписей в формате png с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать:
1.Банер 240 на 400 ( флеш)
2. Подписи на форум 10 шт.
3. Банер 240 на 400 ( статик)
тематика игровая
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