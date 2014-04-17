Баннеры для мобильного приложения

Необходимо сделать для сайта по продаже абразивных материалов слайдер. По примеру зеленого салата, сценарий может быть разный. http://centr-abrazivov.ru/ - слайдер размерами 1903х500 На выходе должен быть слайдер - пакет файлов, слоев изображений, надписей в формате png с ...
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Мы ищем художника, который сможет нарисовать для нашего нового мобильного приложения три комплекта продающих баннеров для рекламных сетей.
Тематика: детское приложение, поиск сокровищ, дополненная реальность.
Основная аудитория: родители, дети.
Формат: в основном gif
Мы даём общее описание приложения, стилистику, арты - необходимо предложить концепты продающих баннеров. Возможно и дальнейшее сотрудничество в рамках креативов для рекламных кампаний. По оплате договоримся.
Обязательные требования:
Наличие в портфолио работ связанных с продвижением мобильных приложений.
Стиль: мультяшный, забавный.
Оформление по договору Гражданско-правового характера, вознаграждение переводится на банковский счёт.
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