Баннеры для мобильного приложения

Мы ищем художника, который сможет нарисовать для нашего нового мобильного приложения три комплекта продающих баннеров для рекламных сетей.

Тематика: детское приложение, поиск сокровищ, дополненная реальность.

Основная аудитория: родители, дети.

Формат: в основном gif

Мы даём общее описание приложения, стилистику, арты - необходимо предложить концепты продающих баннеров. Возможно и дальнейшее сотрудничество в рамках креативов для рекламных кампаний. По оплате договоримся.

Обязательные требования:

Наличие в портфолио работ связанных с продвижением мобильных приложений.

Стиль: мультяшный, забавный.

Оформление по договору Гражданско-правового характера, вознаграждение переводится на банковский счёт.