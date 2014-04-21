Требуются тизеры

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Здравствуйте требуется 3 анимированных тизера 200x200 формат gif для игры http://warthunder.ru/ru/ вес не более 120кб цель и задача основная — привлекать внимание, тизеры будут размещаться на обычных сайтах соответственно цель — привлечь внимание. примеры текстов http://ad1.cps4.ru/

Оплата WMR

10 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$35
2 дня
Спасибо большое за выполненную работу! Все отлично
Андрей - надежный заказчик. Благодарю за сотрудничество.
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