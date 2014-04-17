Нужен баннер

Необходимо сделать для сайта по продаже абразивных материалов слайдер. По примеру зеленого салата, сценарий может быть разный. http://centr-abrazivov.ru/ - слайдер размерами 1903х500 На выходе должен быть слайдер - пакет файлов, слоев изображений, надписей в формате png с ...