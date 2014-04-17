Поправить картинки

БаннерыЗакрыт11 заявок263 просмотра
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Нужно поправить несколько картинок

в общем даже самым новичкам по типу меньшить, подобрать, отрезать под размер, может простую надпись сделать

пишите цены и скайп

приоритет по цене

срочности нет

оплата поэтому чисто символическая, достаточно иметь фотошоп и чуть им пользоваться

10 лет назад
natstudio
Наталья 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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