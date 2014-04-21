Нужна пара баннеров 620х465 для лендинга

Сайт - shapochki-nosochki.ru. Слайд будет вести в категорию "Купальники" - http://shapochki-nosochki.ru/index.php?route=product/category&path=87 Баннер будет без каких-либо специальных подписей, пойдет в слайдер, можно придумать какую-нибудь общую подпись, только нужно учитывать что клиенты - оптовики. Сделайте пару вариантов одного баннера, который ...