Нужна пара баннеров 620х465 для лендинга

$25
БаннерыЗавершен16 заявок281 просмотр
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Делаем лендинг для студии по написанию текстов.

Нужны образы: девушки, печатные машинки и т.п.

2 баннера, будут в слайдере.

тексты:

1. Тексты для Вашего сайта. С доставкой и установкой.

2. Мастерская текстов "Волшебное слово". Наполняем сайты смыслом.

В углу каждого баннера, стрелка на подписную форму и текст "Узнайте о нас больше"

10 лет назад
Deviant
Роман 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Всё отлично. Задача была выполнена в сжатый срок и на должном уровне.
Все отлично, правки по делу, утверждение и оплата сверхбыстро
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