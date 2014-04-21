Нужна пара баннеров 620х465 для лендинга

Необходимо сделать для сайта по продаже абразивных материалов слайдер. По примеру зеленого салата, сценарий может быть разный. http://centr-abrazivov.ru/ - слайдер размерами 1903х500 На выходе должен быть слайдер - пакет файлов, слоев изображений, надписей в формате png с ...
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Делаем лендинг для студии по написанию текстов.
Нужны образы: девушки, печатные машинки и т.п.
2 баннера, будут в слайдере.
тексты:
1. Тексты для Вашего сайта. С доставкой и установкой.
2. Мастерская текстов "Волшебное слово". Наполняем сайты смыслом.
В углу каждого баннера, стрелка на подписную форму и текст "Узнайте о нас больше"
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