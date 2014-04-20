Сделать баннеры для 4 разных ЦА

$50
БаннерыЗавершен3 заявки182 просмотра
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Для рекламы сервиса по созданию из фотографий чехла для телефона casetamatic.ru нужно нарисовать 4 набора баннеров

- для мамочек,

- романтиков,

- немножко гиков про телефоны/аксессуары,

- геймеров

Видя баннер человек должен ассоциировать сервис с собой, что это для него

По виду баннера у пользователя должно сложиться впечатление о сервисе:

- стильный (не нарядный, не гламурный)

- аккуратный

разместить логотип Casetamatic (мы хотим, чтобы даже без перехода на сайт, люди запоминали, что чехол с фото – это casetamatic, потом поискали в поисковике)

- один, максимум 2 сообщения на беннере

- чтобы читался за пол секунды

Форматы для каждой ЦА:

728 x 90 (оставить под возможность обрезки 26 пикселей в ширину)

160 х 600 (40 пикселей в ширину)

300 х 250 (не нужно обрезать)

336 x 280 (56 пикселей в ширину)

статика.

Должен соответствовать требованиям adwords и яндекс + исходник в psd

Пожалуйста, укажите ссылку на ваши баннеры в таком стиле и для такой ЦА, а также стоимость работы.

Тому, кто сделает хорошие баннеры, заказываю при умении сделать в том же стиле лэндинги на sturtup framework типа этого http://casetamatic.ru/l/editor-for-all.html

10 лет назад
atanikov
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
byvaet
Антон 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
48 отзывов
10 лет назад
$50
1 день
Заказывал нарисовать баннеры. Антон сделал отлично, быстро предоставил верианты для согласования, оперативно выполнил работу. Рекомендую.
Было приятно работать с Алексеем. Четко поставленная задача, а когда у меня возникали вопросы - Алексей был на связи. С оплатой тоже не было проблем. Рекомендую.
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