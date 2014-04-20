Сделать баннеры для 4 разных ЦА

Для рекламы сервиса по созданию из фотографий чехла для телефона casetamatic.ru нужно нарисовать 4 набора баннеров

- для мамочек,

- романтиков,

- немножко гиков про телефоны/аксессуары,

- геймеров

Видя баннер человек должен ассоциировать сервис с собой, что это для него

По виду баннера у пользователя должно сложиться впечатление о сервисе:

- стильный (не нарядный, не гламурный)

- аккуратный

разместить логотип Casetamatic (мы хотим, чтобы даже без перехода на сайт, люди запоминали, что чехол с фото – это casetamatic, потом поискали в поисковике)

- один, максимум 2 сообщения на беннере

- чтобы читался за пол секунды

Форматы для каждой ЦА:

728 x 90 (оставить под возможность обрезки 26 пикселей в ширину)

160 х 600 (40 пикселей в ширину)

300 х 250 (не нужно обрезать)

336 x 280 (56 пикселей в ширину)

статика.

Должен соответствовать требованиям adwords и яндекс + исходник в psd

Пожалуйста, укажите ссылку на ваши баннеры в таком стиле и для такой ЦА, а также стоимость работы.

Тому, кто сделает хорошие баннеры, заказываю при умении сделать в том же стиле лэндинги на sturtup framework типа этого http://casetamatic.ru/l/editor-for-all.html