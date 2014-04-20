Сделать баннеры для 4 разных ЦА

Нужно поправить несколько картинок в общем даже самым новичкам по типу меньшить, подобрать, отрезать под размер, может простую надпись сделать пишите цены и скайп приоритет по цене срочности нет оплата поэтому чисто символическая, достаточно иметь фотошоп и чуть им пользоваться
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для рекламы сервиса по созданию из фотографий чехла для телефона casetamatic.ru нужно нарисовать 4 набора баннеров
- для мамочек,
- романтиков,
- немножко гиков про телефоны/аксессуары,
- геймеров
Видя баннер человек должен ассоциировать сервис с собой, что это для него
По виду баннера у пользователя должно сложиться впечатление о сервисе:
- стильный (не нарядный, не гламурный)
- аккуратный
разместить логотип Casetamatic (мы хотим, чтобы даже без перехода на сайт, люди запоминали, что чехол с фото – это casetamatic, потом поискали в поисковике)
- один, максимум 2 сообщения на беннере
- чтобы читался за пол секунды
Форматы для каждой ЦА:
728 x 90 (оставить под возможность обрезки 26 пикселей в ширину)
160 х 600 (40 пикселей в ширину)
300 х 250 (не нужно обрезать)
336 x 280 (56 пикселей в ширину)
статика.
Должен соответствовать требованиям adwords и яндекс + исходник в psd
Пожалуйста, укажите ссылку на ваши баннеры в таком стиле и для такой ЦА, а также стоимость работы.
Тому, кто сделает хорошие баннеры, заказываю при умении сделать в том же стиле лэндинги на sturtup framework типа этого http://casetamatic.ru/l/editor-for-all.html
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