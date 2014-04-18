Требуется создать серию баннеров

Для интернет магазина молодежной женской одежды требуется серия баннеров:

1.3 баннера размером (770 x 426 px) -темы для каждого-Платье-Очки-Джинсы

2.3 баннера размером 374 x 254 px -Тема-"Акция -25%" и баннер для аукциона-"Предложи свою цену"-название можно корректировать-главное чтоб была понятна суть - (товар будет выставляться по номинальной стоимости и подписчики сайта могут предложить свою цену..-цель привлечение и удержание клиентской базы).

Третий баннер - -Наложенный платеж -должен ассоциироваться у клиента с гарантией безопасной покупкой (оплата товара при получении на почте) -название можно корректировать-главное акцентировать внимание покупателя.

3."Подписной баннер" -размер 370 х 426 px -основная задача заставить посетителей зарегистрироваться на сайте -подарок 300 рублей на покупки..

Основная категория клиентов женщины -20-30 лет , одежда в стиле urban style

Баннеры должны красочно описывать свои услуги,быть уникальными-требуется креативный подход.

Просьба писать свои предложения с ценами и примерами аналогичных работ.

ТЗ нет