Требуется создать серию баннеров

По сути это один и тот же, просто надо сделать их три, чтобы выбрать в итоге какой-то один. У них разные размеры, и необходимо их "примерить" на сайт, перед утверждением. То есть мы делаем один ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет магазина молодежной женской одежды требуется серия баннеров:
1.3 баннера размером (770 x 426 px) -темы для каждого-Платье-Очки-Джинсы
2.3 баннера размером 374 x 254 px -Тема-"Акция -25%" и баннер для аукциона-"Предложи свою цену"-название можно корректировать-главное чтоб была понятна суть - (товар будет выставляться по номинальной стоимости и подписчики сайта могут предложить свою цену..-цель привлечение и удержание клиентской базы).
Третий баннер - -Наложенный платеж -должен ассоциироваться у клиента с гарантией безопасной покупкой (оплата товара при получении на почте) -название можно корректировать-главное акцентировать внимание покупателя.
3."Подписной баннер" -размер 370 х 426 px -основная задача заставить посетителей зарегистрироваться на сайте -подарок 300 рублей на покупки..
Основная категория клиентов женщины -20-30 лет , одежда в стиле urban style
Баннеры должны красочно описывать свои услуги,быть уникальными-требуется креативный подход.
Просьба писать свои предложения с ценами и примерами аналогичных работ.
ТЗ нет
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