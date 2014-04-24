Создать 2 баннера для рекламы

$250
БаннерыЗавершен7 заявок174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Требуется сделать 2 баннера для рекламы на яндексе, на флеше, немного интерактивные.

Тема: производство мебели, сроки срочнейшие, по деньгам договоримся.

10 лет назад
_Sas_
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад
$130
1 день
Исполнено в лучшем виде.
Рад нашему сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Картинка-иллюстрация на сайт

    Нужно сделать иллюстрацию для сайта www.intellect4g.ru, основная идея которой такова: Контейнерные АЗС vs Топливораздаточные модули (продукция компании) - контейнеры это прошлый век, а наши Топливные модули-это новые технологии- классно и здорово.

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать баннеры, gif, в ключе "заработка в сети"

    $50

    Нужны баннеры, кликабельные, формат gif, выполненные в ключе "заработка в интернете". Размеры 300*250 + ресайз (300*250) 468*60 + ресайз (728*90) А так же 160*600 Анимация только на тексте, цифре или кнопке, гирлянд не нужно. Пишите цены и примеры своих работ, ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер ( баннеры) на постоянную работу

    Требуется дизайнер на постоянную основу, для разработки статичных баннеров(1 раз в неделю). Для рассмотрения вашей кандидатуры, необходимо: - ссылки на примеры работ - стоимость ваших услуг

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно 5 баннеров 320x50, gif, небольшая анимация

    Баннеры нужны очень простые, но главное с разными подходами. Каждый баннер выглядеть по простой схеме: фон, мой текст, какой-нибудь тематичный небольшой элемент, который будет привлекать внимание, мигать. Подробнее расскажу уже при общении.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать баннер для рекламной акции

    $50

    Нужно сегодня. Размер баннера 100px * 90px Хочу во flat-style цвета подсмотреть здесь: bedrosova.ru Суть акции - интеграция 1С-Битрикс и 1С Предприятия в подарок при покупке лицензии 1С-Битрикс.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн аватарки в группу VK

    $5

    В новую группу https://vk.com/saidet требуется аватарка. Чтобы выглядела в таком стиле https://pp.vk.me/c608118/v608118853/82ef/-l0irIv9wBA.jpg с участием паренька из мультика Вовка в Тридевятом Царстве Размеры аватарки 200х320

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется создать серию баннеров

    Для интернет магазина молодежной женской одежды требуется серия баннеров: 1.3 баннера размером (770 x 426 px) -темы для каждого-Платье-Очки-Джинсы 2.3 баннера размером 374 x 254 px -Тема-"Акция -25%" и баннер для аукциона-"Предложи свою цену"-название можно корректировать-главное чтоб ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать три баннера для сайта

    По сути это один и тот же, просто надо сделать их три, чтобы выбрать в итоге какой-то один. У них разные размеры, и необходимо их "примерить" на сайт, перед утверждением. То есть мы делаем один ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать баннеры для 4 разных ЦА

    $50

    Для рекламы сервиса по созданию из фотографий чехла для телефона casetamatic.ru нужно нарисовать 4 набора баннеров - для мамочек, - романтиков, - немножко гиков про телефоны/аксессуары, - геймеров Видя баннер человек должен ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад