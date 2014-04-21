Тизер для сайта игровой тематики

Нужно сделать флеш баннер + ресайз. Бюджет 1300 руб Срок сегодня. ТЗ в приложении. Нужно сделать стильно, качественно, креативно. Если понравится то, что Вы сделаете, будем заказывать у Вас всё время. Ищем ...
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Для сайта игровой тематики требуется привлекательный тизер для размещения в рекламной сети
размеры 800x800, рабочая часть 600x800
Графические материалы и общую концепцию, а также примеры тизеров этой сети предоставлю
Возможно долговременное сотрудничество
Указывайте в заявках сроки и цену, иначе нет смысла
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