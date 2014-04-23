Создать 6 картинок для рекламы товаров

$50
БаннерыЗакрыт16 заявок209 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать 5 картинок часов джи-шок с градиентным фоном (пример картинки во вложении, только вместо трусов нужно разместить картинку часов джи-шок). Картинки с часами можно взять отсюда watch-shock.ru/

Сделать 1 картинку-баннер с акцией. Пример во вложении, текст акции меняем.

Вместо "ЗАКАЖИ 5 ПАР БОКСЕРОВ" – пишем "ЗАКАЖИ МУЖСКИЕ ЧАСЫ"

Ниже, вместо бренда CALVIN KLEIN пишем CASIO G-SHOCK

Ниже, вместо "ЗА 1460 РУБЛЕЙ" пишем "ЗА 1290 РУБЛЕЙ"

Ниже, вместо "СТАРАЯ ЦЕНА 2000 РУБЛЕЙ" пишем "СТАРАЯ ЦЕНА 3200 РУБЛЕЙ"

Вместо картинок трусов на баннере с акцией ставим несколько часов g-shok.

Все картинки сделать аналогично примерам!

10 лет назад
art-kirov
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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