Сделать 2 баннера

Необходимо сделать два анимированных флеш-баннера. 1) размер 728*90 2) размер 240*400 Сроки выполнения работ - 25 апреля. Просьба указать тариф разработки баннера по раскадровке. Рассматриваются отклики только с примерами работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем Привет !
Нужно сделать два одинаковых баннера ( 300х300 и 728х90 ).
Тематика - Услуги электрика и продажа потолочных светильников .
Кого заинтересует прошу писать в личку предложение по концепции и цене + примеры аналогичных работ
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