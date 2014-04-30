Дизайн статичного баннера

для сайта http://regtaim.ru/ нужен баннер 740х400. до 100 кб на баннере должна быть информация - 10-11 мая во всех магазинах Регтайм будет ....подробнее смысл в том, чтобы заинтриговать посетителей тем, что же будет 10 и 11 мая. а ...