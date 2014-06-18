Баннер для сайта

БаннерыЗавершен20 заявок287 просмотров
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Нужно сделать флеш баннер для сайта http://partnervorota.ru/

Название: ТОП-10.

Чтобы был переход на страницу: http://partnervorota.ru/top-10.htm

Размер баннера как у белого квадрата на странице.

Пример баннера в прицепе.

Предлагайте свою оплату и сроки.

10 лет назад
masite
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sergey_Shevthuk
Сергей 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Быстро и качественно сделал красивый баннер, рекомендую всем.
Приятно работать с такими заказчиками! Александр, четко поставил задачу, а оплата была произведена в срок и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству!
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