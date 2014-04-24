Макетирование баннера

БаннерыЗакрыт6 заявок165 просмотров
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Необходимо разработать материалы для сайта тканей по следующим исходным данным :

Пример http://www.tessuti.com/index.htm

1

Наименование –Слайд для слайд шоу .

Размер - 730 *285 пикс

Назначение- слайд шоу:

1.Сезонный слайд ( пример—ткани для сарафанов ,)

2. Слайд преимущества магазина .

3.Слайд Количество – 3шт

2.

Наименование –Слайд для слайд шоу .

Размер - 268 *140 пикс

Назначение- слайд шоу: рассказать о преимуществе и сервисе покупки ткани по образцу.

Пошаговой слайд шоу .. ( девушка не нашла ткань →магазин →выбор ткани нас сайте →Заказ образца →Покупка по образцу

Количество – 4-5шт

3.

Наименование –Баннер

Размер - 268 *140 пикс

Назначение- баннер Подиумных тканей ( Тренды сезона).

4.

Наименование -Баннер

Размер - 1000 *140 пикс.

Назначение преимущества магазина

10 лет назад
dvakiev
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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